Перед вами ВАЗ-21011 1980 года выпуска. Хоть машине и 44 года, но выглядит она как новая! Секрет идеального состояния «копейки» кроется в объеме выполняемой работы.
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Перед вами ВАЗ-21011 1980 года выпуска. Хоть машине и 44 года, но выглядит она как новая! Секрет идеального состояния «копейки» кроется в объеме выполняемой работы.
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