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Царьград

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Иерей Георгий Максимов предупредил, что гордым в рай дороги нет

Иерей Георгий Максимов предупредил, что гордым в рай дороги нет

Гордыня является одним из семи смертных грехов, порицаемых Церковью.Иерей Русской Православной Церкви Георгий Максимов в своем Дзен-канале напомнил о притче из Евангелия о богаче и бедняке Лазаре.

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