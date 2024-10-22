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Экс-премьер Муравский: власти Молдавии фальсифицировали итоги референдума

Экс-премьер Муравский: власти Молдавии фальсифицировали итоги референдума

Бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский заявил, что руководство страны, поддерживаемое западными союзниками, допустило фальсификацию результатов референдума о присоединении к ЕС и намерено повторить это на втором этапе президентских выборов.

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