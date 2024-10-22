Бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский заявил, что руководство страны, поддерживаемое западными союзниками, допустило фальсификацию результатов референдума о присоединении к ЕС и намерено повторить это на втором этапе президентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии