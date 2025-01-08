Представлен Toyota Prius 2025

Toyota представила Prius 2025 года, добавив новую версию Nightshade. Стартовая цена Toyota Prius 2025 года в комплектации LE составляет 29 485 долларов, что на 400 долларов больше, чем у прошлогодней модели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии