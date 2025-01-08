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Представлен Toyota Prius 2025

Представлен Toyota Prius 2025

Toyota представила Prius 2025 года, добавив новую версию Nightshade. Стартовая цена Toyota Prius 2025 года в комплектации LE составляет 29 485 долларов, что на 400 долларов больше, чем у прошлогодней модели.

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