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Посол назвал условие ухода российских миротворцев из Приднестровья

Посол назвал условие ухода российских миротворцев из Приднестровья

Посол Озеров: Уход миротворцев из ПМР возможен при прогрессе в переговорах Уход российских миротворцев из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возможен в случае, если на соответствующих переговорах будет достигнут прогресс.

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