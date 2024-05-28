Изъятие свыше 158 килограммов наркотика у россиян попало на видео

Под Ярославлем силовики изъяли 158 кг мефедрона у организаторов нарколаборатории Сотрудники полиции изъяли свыше полутора центнеров мефедрона у троих подозреваемых, организовавших нарколабораторию в хозяйственной постройке на территории Ярославской области.
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