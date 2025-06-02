Мединский заявил о получении от Украины меморандума по мирному урегулированию

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российской делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что Москва получила украинский вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта.
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