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WP: на избирательных участках в США безопасность обеспечат снайперы и дроны

WP: на избирательных участках в США безопасность обеспечат снайперы и дроны

Американские власти приняли решение в значительной степени усилить меры безопасности на некоторых избирательных участках страны в связи с участившимися угрозами в адрес работников избиркомов и возможными беспорядками.

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