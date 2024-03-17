В Архангельской области проходит третий день голосования на выборах президента

Сегодня избирательные участки будут открыты до 20:00Сегодня избирательные участки будут открыты до 20:00Напоминаем, что проголосовать онлайн, с помощью механизма дистанционного электронного голосования, можно круглосуточно.
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