Словацкая полиция задержала украденного 4,4 млн евро украинца

В Словакии задержан украинский спортивный управленец, разыскиваемый за растрату 4,4 миллиона евро. 50-летний мужчина обвиняется в организации сети фиктивных компаний на Украине.
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