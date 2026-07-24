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Царьград

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Словацкая полиция задержала украденного 4,4 млн евро украинца

Словацкая полиция задержала украденного 4,4 млн евро украинца

В Словакии задержан украинский спортивный управленец, разыскиваемый за растрату 4,4 миллиона евро. 50-летний мужчина обвиняется в организации сети фиктивных компаний на Украине.

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