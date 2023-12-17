В Steam вышла милая RPG-песочница, в которой нужно выживать под землей. У игры 93% п...

В Steam вышла милая RPG-песочница, в которой нужно выживать под землей. У игры 93% положительных отзывовКомпания-издатель 2P Games и студия-разработчик Tanxun выпустили в раннем доступе Steam «ламповую» ролевую игру с элементами песочницы и выживания под названием Return From Core.