«Москвич 3» стал самым дешёвым кроссовером в России

После того как 7 марта «Москвич» обрушил цены на свои автомобили 2023 года выпуска, «Москвич 3» стал не просто хитовым, но и самым дешёвым кроссовером в России (если говорить об официально представленных на рынке новых машинах).
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