А вы знали, что при +30 вероятность аварий повышается на 30%? Доказано, что при температурах в салоне более +30 градусов риск аварий возрастает на 30% и более.
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А вы знали, что при +30 вероятность аварий повышается на 30%? Доказано, что при температурах в салоне более +30 градусов риск аварий возрастает на 30% и более.