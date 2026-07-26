Председатель СК России поручил доложить о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении жителей Калужской области

В социальных сетях размещено обращение жителей Боровска Калужской области к Председателю СК России, в котором они сообщают, что в их городе мужчина регулярно совершает противоправные действия в отношении женщин и пенсионеров.
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