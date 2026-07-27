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Сенатор Джабаров: отмена безвиза ударит по Черногории, а не по России

Сенатор Джабаров: отмена безвиза ударит по Черногории, а не по России

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что отмена Черногорией безвизового режима для россиян прежде всего негативно отразится на самой стране и её туристической отрасли.

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