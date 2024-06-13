Дресс-код национальный

Накануне Дня России салехардцы сменили имидж Отступить от привычного будничного образа предложили активисты регионального отделения Ассамблеи народов России, присоединившись к флешмобу «На работу в национальном костюме» и подчеркнув тем самым уважение к своим корням.
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