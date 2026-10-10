Определилась соперница Мирры Андреевой в финале «тысячника» в Пекине. Это олимпийская чемпионка-2024, финалистка Australian Open

Определилась соперница Мирры Андреевой (5-й ракетки мира) в финале турнира WTA-1000 в Пекине. Ей стала китаянка Чжэн Циньвэнь (54), которая в полуфинале обыграла бельгийку Элизу Мертенс (19) – 7:5, 6:2.
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