Определилась соперница Мирры Андреевой в финале «тысячника» в Пекине. Это олимпийская чемпионка-2024, финалистка Australian Open

Определилась соперница Мирры Андреевой (5-й ракетки мира) в финале турнира WTA-1000 в Пекине. Ей стала китаянка Чжэн Циньвэнь (54), которая в полуфинале обыграла бельгийку Элизу Мертенс (19) – 7:5, 6:2.