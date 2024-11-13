Лаврентьев: Израиль в октябре нанес удар рядом с авиабазой РФ «Хмеймим» в Сирии

Израиль в октябре нанес удар рядом с российской авиационной базой «Хмеймим» в Сирии. Об этом заявил специальный представитель главы РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, информирует РИА Новости.
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