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Вы не поверите — легендарный хоккеист СССР пошел против великого Тарасова! Ради чего Майоров так поступил?

Вы не поверите — легендарный хоккеист СССР пошел против великого Тарасова! Ради чего Майоров так поступил?

Ученье — свет.Принято считать, что серьезная учеба и профессиональный спорт несовместимы. И такому мнению есть логичные обоснования.

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