В эпоху информационного перенасыщения, когда каждый клик и каждое взгляд на экране стоят на вес золота, как заставить ваше коммерческое предложение выделиться и привлечь внимание целевой аудитории? Как написать эффективное коммерческое предложение в B2B на инженерные услуги и не только Коммерческое предложение – это документ, который компания предоставляет потенциальным клиентам с информацией о своих товарах или услугах.