История исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге по-прежнему вызывает множество вопросов и не дает покоя ни поисковикам, ни тем, кто следит за этим делом со стороны.
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Думается ,они давно на границей. А их тут ищут всей страной