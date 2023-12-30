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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руне о тренировке с Надалем: «Самая сложная тренировка за последние полгода»

Испанец там вернется в тур после травмы бедра. «После тренировки я общался с командой, и, по-моему, он играл невероятно.

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