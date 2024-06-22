На деловом форуме «Пилот. Точки взлета» состоялись презентации ТНТ и ИРИ

В рамках фестиваля «Пилот» начал работу Второй Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета». Согласно пресс-службе смотра, в первый день состоялись презентации журнала «Искусство кино», телеканала ТНТ и Института развития интернета, а также было представлено исследование «Герои сериалов: есть ли разница ценностей у зрителей оффлайн и онлайн» от Wanta Group.