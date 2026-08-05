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Обломок ракеты SpaceX врезался в Луну: NASA ждет новый кратер и пылевое облако

Обломок ракеты SpaceX врезался в Луну: NASA ждет новый кратер и пылевое облако

Использованная ступень ракеты SpaceX должна врезаться в Луну 5 августа 2026 года. NASA подтвердило стопроцентную вероятность столкновения и готовится наблюдать удар при помощи наземных телескопов и аппаратов на лунной орбите.

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