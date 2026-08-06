Матвиенко напомнила Еревану о необходимости соблюдать права россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном, в ходе которого подняла вопрос о систематических задержаниях российских граждан на территории республики по запросам третьих стран.
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