Матвиенко напомнила Еревану о необходимости соблюдать права россиян

Политика как она есть

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном, в ходе которого подняла вопрос о систематических задержаниях российских граждан на территории республики по запросам третьих стран.