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Политика как она есть

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Матвиенко напомнила Еревану о необходимости соблюдать права россиян

Матвиенко напомнила Еревану о необходимости соблюдать права россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном, в ходе которого подняла вопрос о систематических задержаниях российских граждан на территории республики по запросам третьих стран.

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