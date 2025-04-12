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Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?

Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?

Среди россиян, которые задумываются о покупке жилья, растет интерес к эзотерическим практикам. Результаты одного из опросов показали, что почти половина (40 процентов) жителей страны учитывают астрологические факторы — коридоры затмений и положение планет.

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