Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?

Среди россиян, которые задумываются о покупке жилья, растет интерес к эзотерическим практикам. Результаты одного из опросов показали, что почти половина (40 процентов) жителей страны учитывают астрологические факторы — коридоры затмений и положение планет.
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