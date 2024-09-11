История и археология: Что грозило холостым мужчинам и незамужним женщинам в царской России, если они не заводили семью

Быть одиноким в деревне в условиях Царской России, пожалуй, было слишком сложным испытанием. Для того чтобы вести крестьянское хозяйство нужно много сил и как минимум два человека, для того чтобы просто суметь выжить.
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