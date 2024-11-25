Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией, поскольку арсеналы ракет и дронов стран альянса несопоставимы с возможностями российского ВПК.
Залужный разговорился
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Где НАТО одержало победу, да нигде и их главарь США позорно бежали из Афганистана. Если бы Жуков Г. К. не начал наступление под Берлином, то вояки англосаксы удобрили землю в Арденнах!!!!
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6 час.
ВМ
Василий Михалченко
Залупный? Это кто, sorry?
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5 час.
ВИ
Владимир Иванов
раненый в голову может всякого наговорить
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4 час.
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