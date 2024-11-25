Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Что сравнивать нормальных и адекватных мигрантов с ордами пришлых мз средней азии. Они в советские времена ни когда н...«Плохо говорят по...
  • Виталий Сорокин
    Нехитрая загадка ...
  • Вера смелых
    Дааа, просто феноменально  - в этой ветке  как-то подозрительно много или дремучих лохов, или дураков, не способных н...Вчера мне впервые...

Залужный разговорился

Залужный разговорился

Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией, поскольку арсеналы ракет и дронов стран альянса несопоставимы с возможностями российского ВПК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИВ
Иван Вакула
Где НАТО одержало победу, да нигде и их главарь США позорно бежали из Афганистана. Если бы Жуков Г. К. не начал наступление под Берлином, то вояки англосаксы удобрили землю в Арденнах!!!!
Ответить
6 час.
ВМ
Василий Михалченко
Залупный? Это кто, sorry?
Ответить
5 час.
ВИ
Владимир Иванов
раненый в голову может всякого наговорить
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх