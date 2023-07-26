Страна и люди

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Мы есть ...

Мы есть ...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Таки мы существуем.Мы - это люди, которые не видели ни одного фильма из серии про Гарри Поттера, ни одного флика из франчайза Fast and Furious, ни одной картины из серии Миссия Невыполнима, ни одного "шыдевра" из серии Top Gun.

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