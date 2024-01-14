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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Лучшая часть франшизы, Final Fantasy VII, получила божественный ремастер от настоящ...

Лучшая часть франшизы, Final Fantasy VII, получила божественный ремастер от настоящ...

Лучшая часть франшизы, Final Fantasy VII, получила божественный ремастер от настоящего фанатаКультовое произведение искусства от компании Square Enix, легендарная JRPG Final Fantasy VII (тогда компания называлась еще Square Soft), игра, ознаменовавшая собой переход в эру 3D-графики, получила восхитительный фанатский ремастер от энтузиаста Cosmos.

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