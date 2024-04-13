РИА Новости: солдаты ВСУ не подчиняются приказам и дезертируют

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подчиняются приказам командования и дезертируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ об укреплении дисциплины, подписанного главкомом ВСУ Александром Сырским.
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