Ребенок прищемил руку дверью авто — вот что было дальше (видео)

Празднование Нового года у всех сложилось по-разному, и у кого-то – не слишком удачно. 1 января к следящим за безопасностью движения на 28-м километре Черлакского тракта сотрудникам ДПС обратился мужчина.
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