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Поиск атак в IT-cистемах ускорится благодаря искусственному интеллекту

Поиск атак в IT-cистемах ускорится благодаря искусственному интеллекту

Через два года в мире около 90% крупных компаний и госструктур будут использовать в своей работе искусственный интеллект (ИИ), который поможет выявлять уязвимости в программном обеспечении (ПО), рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

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