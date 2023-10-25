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Путину понравилось обращение главы Минсельхоза Патрушева из курятника

Путину понравилось обращение главы Минсельхоза Патрушева из курятника

Выход на телемост из подмосковного курятника министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьёва 25 октября оценил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

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