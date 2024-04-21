Рубену Варданяну после двух недель голодовки в тюрьме Азербайджана разрешили позвонить семье

Семья известного предпринимателя, отказавшегося от гражданства России, заявила о первом звонке от него за несколько недель20 апреля в телеграм-канале Рубена Варданяна появилось сообщение, написанное его семьёй.
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