Мужчине чудом удалось выжить после «встречи» с электричкой в Ленобласти

Он перебегал железнодорожные пути в неположенном месте. 34-летний петербуржец чудом выжил после того, как угодил под электричку сообщением «Будогощь-Петербург» на железнодорожном перегоне Заневский пост 2 — Дача Долгорукова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии