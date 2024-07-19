21 — 25 июля Борис Титов посетит Китайскую Народную Республику с деловым визитом

Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов с 21 по 25 июля будет находиться с деловым визитом в Китайской Народной Республике.