Южно-Приморскому парку устроят комплексное экологическое обследование

Там могут жить ушастые совы, рыжие вечерницы и водяные ночницы из Красной книги Петербурга Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 2 октября, утвердили в третьем чтении проведение комплексных экологических обследований Южно-Приморского парка.
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