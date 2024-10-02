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Петербургский дневник

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Южно-Приморскому парку устроят комплексное экологическое обследование

Южно-Приморскому парку устроят комплексное экологическое обследование

Там могут жить ушастые совы, рыжие вечерницы и водяные ночницы из Красной книги Петербурга Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 2 октября, утвердили в третьем чтении проведение комплексных экологических обследований Южно-Приморского парка.

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