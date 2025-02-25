Отсутствие дивидендов может обеспечить динамику ВТБ хуже конкурентов

ВТБ во вторник представил финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года по МСФО и сообщил о получении чистой прибыли в размере 176,4 млрд руб (выше прогноза), а в 2025 году прогнозирует чистую прибыль в объеме около 430 млрд руб.