Рэпер Киллер Майк сразу после получения трех "Грэмми" был арестован

Global Look Press/imageSPACE/Keystone Press Agency Рэпер Киллер Майк (настоящее имя – Майкл Сантьяго Рендер), завоевавший на 66-й церемонии вручения премии "Грэмми" три награды, был выведен полицией в наручниках сразу после их получения, сообщает издание The Hollywood Reporter.
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