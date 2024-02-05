Рэпер Киллер Майк сразу после получения трех "Грэмми" был арестован

Global Look Press/imageSPACE/Keystone Press Agency Рэпер Киллер Майк (настоящее имя – Майкл Сантьяго Рендер), завоевавший на 66-й церемонии вручения премии "Грэмми" три награды, был выведен полицией в наручниках сразу после их получения, сообщает издание The Hollywood Reporter.