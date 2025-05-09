Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, официально вступив в должность, провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, заверив американского лидера, что намерен поддерживать усилия для прекращения конфликта на Украине.
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