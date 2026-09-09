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Царьград

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Apple представила iPhone 18 Pro: стоимость в России до 245 тыс. рублей

Apple представила iPhone 18 Pro: стоимость в России до 245 тыс. рублей

Крупные российские торговые сети объявили цены на новые iPhone. На «Яндекс.Маркете» iPhone 18 Pro стоит 147 тысяч рублей, в «М.

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