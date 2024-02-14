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Украинские военнослужащие жалуются, что попасть в Авдеевку теперь можно только пешком через болота

Украинские военнослужащие жалуются, что попасть в Авдеевку теперь можно только пешком через болота

Положение ВСУ в Авдеевке становится все более тяжелым, и это уже не могут не признавать и сами украинские военные.

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