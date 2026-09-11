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3 ГВт•ч и 800 млн евро. Tesla поставит системы хранения энергии Megapack в Италию

3 ГВт•ч и 800 млн евро. Tesla поставит системы хранения энергии Megapack в Италию

Zhero и H1 Holdings заключили рамочное соглашение с Tesla Energy Zhero подписала рамочное соглашение с Tesla при участии H1 Holdings на реализацию проектов систем накопления энергии общей емкостью около 3 ГВт•ч и стоимостью около 800 млн евро в Италии.

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