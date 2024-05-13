Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс открывает в Тель-Авиве «Центр российских исследований» на базе местного университета.
Семейка Ельцина открывает «Чубайс-центр» в Израиле
Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
При народная висилица для Рыжего мерзавца, вот справедливое решение!!!
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15 час.
Eduard
Началось пиар придурков.Уверен на это Запад денег дал либерастов бессмысленых плодить!
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12 час.
Владимир Грачев
Думаю, что, если бы Чубайса каждую неделю, по субботам, приводили в Москве на Лобное место и предлагали все желающим "надавать лозанов по филейным частям", народ ездил бы в столицу со всей страны. Одни, надавать, другие, полюбоваться! Ну, а виселица, это как то быстротечно, да и не демократично!
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2 час.
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