Семейка Ельцина открывает «Чубайс-центр» в Израиле

Владимир Грачев

Думаю, что, если бы Чубайса каждую неделю, по субботам, приводили в Москве на Лобное место и предлагали все желающим "надавать лозанов по филейным частям", народ ездил бы в столицу со всей страны. Одни, надавать, другие, полюбоваться! Ну, а виселица, это как то быстротечно, да и не демократично!