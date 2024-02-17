Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы

Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы

  Наверняка многие из нас перед покупкой мандаринов, крутя в руках этот фрукт спрашивают у продавцов, кто производитель, ожидая в ответ услышать, что он из Абхазии.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
мы очень щедрые ко всем кроме своих граждан, особенно стариков. Работающие пенсионеры приносят пользу стране и платят налоги. Их грабят лишая индексации чтобы платить пенсии и пособия уехавшим и  в другие страны и мигрантам. Никто не будет уважать такую страну.
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15 час.
Александр Терехов
Россия заинтересована, кровно, кроваво заинтересована в том чтобы в Абхазии не зародился гнойник типа сучьего вымени, как хохло-ляндии и поэтому гонит туда свои денежки. А местным наплевать, вот они и не имут благодарности. Видать на своей заднице не вкусили, что такое бандеровщина и прочая фашизма, а гордыня так и плещет из всех отверстий.
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15 час.
Валерий Вадимов
борзый народ...надо не только пряник,но и кнут применять..перестать дотировать,что они сделают,к кому пойдут с протянутой рукой?
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13 час.

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