Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы

мы очень щедрые ко всем кроме своих граждан, особенно стариков. Работающие пенсионеры приносят пользу стране и платят налоги. Их грабят лишая индексации чтобы платить пенсии и пособия уехавшим и в другие страны и мигрантам. Никто не будет уважать такую страну.

Александр Терехов

Россия заинтересована, кровно, кроваво заинтересована в том чтобы в Абхазии не зародился гнойник типа сучьего вымени, как хохло-ляндии и поэтому гонит туда свои денежки. А местным наплевать, вот они и не имут благодарности. Видать на своей заднице не вкусили, что такое бандеровщина и прочая фашизма, а гордыня так и плещет из всех отверстий.