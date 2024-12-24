Россиядә 13 нче хезмәт хакын түләргә тәкъдим иттеләр

«Гадел Россия - дөреслек өчен» партиясе рәисе Сергей Миронов РФ премьер-министры Михаил Мишустин исеменә Хезмәт Кодексында эш бирүчеләрнең Яңа ел алдыннан 13 нче хезмәт хакын мәҗбүри түләү турындагы норманы беркетү тәкъдиме белән хат юллады.
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