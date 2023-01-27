Не каждому дано за 40 секунд отыскать 8 человек на картинке. Визуальная головоломка

Только вспомните как мы все в детстве воспринимали окружающее. Все запахи казались такими отчетливыми и резкими, эмоции проявлялись каждую секунду.
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- "Господь ударил по всем сразу: по уснувшим в комфорте, по сдавшимся с потрохами, по потерявшим совесть и по всем остальным, которым никто не сказал, что жизнь, это вселенская трагедия до самого Судного Дня. Господь ударил, и мы проснулись."
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