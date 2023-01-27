Не каждому дано за 40 секунд отыскать 8 человек на картинке. Визуальная головоломка

"Господь ударил по всем сразу: по уснувшим в комфорте, по сдавшимся с потрохами, по потерявшим совесть и по всем остальным, которым никто не сказал, что жизнь, это вселенская трагедия до самого Судного Дня. Господь ударил, и мы проснулись."