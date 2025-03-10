Трамп не согласился со словами репортера о якобы неуважении со стороны Путина

Американского президента возмутил данный вопрос Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент России Владимир Путин якобы авиаударами по Украине выразил неуважение в адрес американского лидера.
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