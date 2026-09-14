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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Галлахер о голе Холанда в дерби: «Энцо влиял на двух игроков «МЮ», но ВАР сосредоточился на том, что он не коснулся мяча. Зафиксировать офсайд – более приемлемое решение, на мой взгляд»

Бывший арбитр Дермот Галлахер считает, что судьи должны были зафиксировать офсайд Энцо Фернандеса перед голом Эрлинга Холанда в ворота « Манчестер Юнайтед ».

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